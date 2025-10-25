október 25., szombat

Ittas sofőr okozta a halálukat

1 órája

Tragédia: baranyaiak veszítették életüket az osztrák autópályán

Tragédia a szomszédban. Szörnyű információkhoz jutottunk a szombat hajnali, osztrák A9-es autópályán történt halálos baleset kapcsán.

Halálos baleset Ausztriában, két baranyai fiatal vesztette életét.

Forrás: steiermark.orf.at

Fotó: FF Lang

Halálos baleset történt szombatra virradó éjjel a stájerországi A9-es autópályán: egy ittas sofőr összeütközött egy magyar autóval, amely kigyulladt. Két ember a helyszínen életét vesztette, a baleset okozója könnyebben megsérült − számolt be róla a vaol.hu. A lapunkhoz eljutott információk szerint a tragédiában két baranyai fiatal férfi veszítette életét. 

Halálos baleset Ausztriában, két baranyai fiatal vesztette életét.
Fotó: FF Lang / Forrás: steiermark.orf.at

Halálos baleset az autópályán

Egy osztrák portál leírása szerint szombatra virradó éjjel súlyos baleset történt az osztrák autópálya egyik szakaszán. „Egy 38 éves, Leibnitz járásból származó férfi ittas állapotban vezetett, majd előzés közben összeütközött egy magyar rendszámú autóval“, mondta a helyi rendőrség szóvivője, Markus Lamb az ORF-nek adott beszámolójában. A magyar rendszámú személyautó kigyulladt, és a benne utazó két ember a helyszínen életét vesztette. Az áldozatok személyazonosságának megállapítása sokáig tartott, mivel a jármű teljesen kiégett. Sajnos úgy tudjuk, hogy két baranyai fiatal veszítette életét, ezt több forrásból is megerősítették lapunknak.

A balesetet okozó férfi szervezetében jelentős mennyiségű alkoholt mutattak ki, őt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. 

Az A9-es autópályát az éjszaka folyamán Spielfeld irányába lezárták.

 

 

