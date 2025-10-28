Döbbenet: halálos gázolás Baranyában – egy 73 éves nő életét vesztette

Pécs testvérvárosát, Eszéket egy halálos baleset rázta meg a napokban. A sérült gyalogost azonnal kórházba szállították, de az orvosok erőfeszítései ellenére a sebészeti osztályon életét vesztette.

Halálos baleset: a sofőr ellen vádat emeltek. Fotó: BreizhAtao / Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Hogyan történt a halálos baleset?

A horvát Index értesülései szerint az eset akkor történt, amikor a 35 éves sofőr, aki eszéki rendszámú autót vezetett, elhagyta egy körforgalmat. A rendőrségi jelentés alapján a sofőr nem állt meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelynél, hogy elsőbbséget adjon a gyalogosoknak. Az autója bal első részével ütötte el a 73 éves nőt, akihez egyből riasztották a mentőket. A sérültet azonnal kórházba szállították, viszont ott belehalt sérüléseibe.

A helyszíni alkoholszonda eredménye szerint a 35 éves sofőr nem volt ittas. A férfi ellen vádat emelnek az illetékes ügyészségen, gondatlanságból elkövetett közúti baleset okozásának gyanújával.

Baranyában is sok hasonló eset történt októberben

Kis túlzással vármegyénkben is egymást érték a közúti balesetek. Október közepén írtunk arról, hogy tömegkarambol volt Pécsen, majd gázolás Mohácson. Csaknem egy hete pedig a vármegyeszékhelyen is történt egy gázolás, most a szemtanúkat keresik.