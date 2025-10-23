Hatalmas tűz tombol Dunaszekcsőn - több vízsugárral oltják a lángokat

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy faház kapott lángra Dunaszekcsőn csütörtök délután, a Móricz Zsigmond utcában. Az épület közvetlen környezetében már az aljnövényzet is lángra kapott, ráadásul több foltban. A mohácsi hivatásos tűzoltók jelenleg is három vízsugárral próbálják megfékezni a lángokat.

Tűzesetek napja a mai

A csütörtöki nap során nem ez az első szörnyű tűzeset, nem sokkal 12 óra után Komlón égett egy családi ház.