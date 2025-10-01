október 1., szerda

Őt keresik

20 perce

Idén már másodszor tűnt el Orsós Evelin Orgona

Címkék#segítség#Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály#Telefontanú#Orsós Evelin Orgona

Kaszás Endre
Idén már másodszor tűnt el Orsós Evelin Orgona

Forrás: MW/Illusztráció

A pécsi rendőrök a lakosság segítségét kérik a 16 éves lány eltűnése kapcsán.

Orsós Evelin Orgona
Orsós Evelin Orgona. Fotó: police.hu / Forrás:  police.hu

A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 02010-157/741/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Orsós Evelin Orgona ügyében.

A 16 éves lány augusztus 23-án az engedélyezett kimenőjéről nem érkezett vissza a bogádi lakásotthonba. Tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre. Hasonló ok miatt idén júniusban egyszer már körözést adtak ki a lány eltűnése kapcsán.

A lány körülbelül 167 cm magas, szeme barna, haja hosszú, sötétbarna. Utolsó ismert ruházata: fekete rövidnadrág póló.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!

 

