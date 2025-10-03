október 3., péntek

Közel volt a frontális ütközés

1 órája

Ijesztő baleset Pécsen, két furgon ütközött össze (FOTÓK)

Helyszíni fotók érkeztek.

Bama.hu
Ijesztő baleset Pécsen, két furgon ütközött össze (FOTÓK)

Két furgon ütközött össze Pécsen.

Forrás: Németh Gábor memo-car Kft.

Csúnya baleset borzolta a kedélyeket Pécs-Vasas külterületén csütörtökön, a Petőfi aknánál lévő éles visszafordítónál: egy Fiat Ducato típusú furgon levágta a kanyart és a szemből érkező Renault Masternek ütközött. Információink szerint a Renault vezetője könnyebb, zúzódásos sérüléseket, valamint nyakrándulást szenvedett.

A Renault vezetője megsérült az ütközés során.
Forrás: Német Gábor memo-car Kft.
renault
Az éles kanyarban többször veszélyes szituáció alakul ki.
Forrás: Németh Gábor memo-car Kft.

 

 

