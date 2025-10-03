Közel volt a frontális ütközés
1 órája
Ijesztő baleset Pécsen, két furgon ütközött össze (FOTÓK)
Helyszíni fotók érkeztek.
Két furgon ütközött össze Pécsen.
Forrás: Németh Gábor memo-car Kft.
Csúnya baleset borzolta a kedélyeket Pécs-Vasas külterületén csütörtökön, a Petőfi aknánál lévő éles visszafordítónál: egy Fiat Ducato típusú furgon levágta a kanyart és a szemből érkező Renault Masternek ütközött. Információink szerint a Renault vezetője könnyebb, zúzódásos sérüléseket, valamint nyakrándulást szenvedett.
