Ismét bíróság elé került a pécsi plakátrongáló – megszületett a végső döntés

A harmadfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványára helyben hagyta a másodfokú bíróság bűnösséget megállapító ítéletét.

A korábban plakátrongálásért már elmarasztalt férfi egy pécsi középiskola udvarán elhelyezett, kormányzati kommunikációt tartalmazó plakátra írt piros és kék színű festékszóró spray-vel 2023 augusztusában. A feliratban azt kifogásolta, hogy közpénzből, oktatási intézmény területén jelentették meg a kormányzat álláspontját népszerűsítő hirdetményt. A rongáló a festékfújásról videófelvételt is készített, majd feljelentette magát a rendőrségen.

Az első fokon eljárt Pécsi Járásbíróság – kár hiányában – felmentette a vádlottat a rongálás vétségének vádja alól, amely ellen az ügyész fellebbezett.

A másodfokon eljárt Pécsi Törvényszék az elsőfokú ítéletet megváltoztatva megállapította a vádlott bűnösségét rongálás vétségében, és őt megrovásban részesítette.

A bíróságok ellentétes döntését a vádlott és védője sérelmezte, felmentésért fellebbeztek.

A Pécsi Ítélőtábla, mint harmadfokú bíróság a mai napon – egyetértve a másodfokú bíróság jogi álláspontjával – helyben hagyta a vádlott megrovását. Az ítélet jogerős.

Pécsi Fellebbviteli Főügyészség, 2025. október 21.