október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szomorú részletek derültek ki

43 perce

Itt a következő tragédia: holttestet találtak egy kiégett házban Baranya vármegye területén

Címkék#holttest#láng#tüz

Kedden késő délelőtt érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a Baranya vármegyei Szalatnakon, egy Béke utcai parasztházban kialudt tűz nyomait és egy holttestet találták meg. Amint arról az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatott, egy százötven négyzetméteres, egyszintes épület konyhájában csaptak fel a lángok korábban, kis területen a bejárati ajtó, szék és lomok égtek. A tüzet az ott lakó idős férfi eloltotta, azonban életét vesztette. A tűz keletkezési körülményeinek tisztázása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felhívja a figyelmünket

Tüzet csak akkor próbáljunk meg oltani, ha azt a saját testi épségünk kockáztatása nélkül meg tudjuk tenni. Érdemes otthon tűzoltó készüléket készenlétben tartani. Egy ABC porral oltó tűzoltó készülékkel a házban időben észlelt kisebb tüzek biztonsággal elolthatók.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu