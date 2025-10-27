Egy 5 gyermekes baranyai édesapa és egy leendő apuka életét vette el az ittas vezető Ausztriában

Ahogy arról a hétvége során már beszámoltunk, halálos közlekedési baleset történt Ausztriában, az A9-es autópályán Stájerországban. Lapunk később kiderítette, hogy két baranyai férfi volt az áldozata a tragédiának, melyet ittas vezetés okozott. Ahogy ez sajnos lenni szokott, a vétkes megúszta kisebb karcolásokkal.

Ittas vezetés okozta a tragédiát az osztrák autópályán. A halálos baleset az egész országot megrázta. Fotó: FF Lang / Forrás: steiermark.orf.at

Ittas vezetés okozta két baranyai apuka halálát

Később aztán a bama.hu kiderítette azt is, hogy a halálos balesetben egy tésenyi 5 gyermekes apuka hunyt el, majd kiderült, hogy a másik elhunyt, Dominik, aki Királyegyházán élt, most nézett volna apai örömök elé. Izgatottan várta, hogy vajon milyen édesapa lesz – a két férfi mindent szeretett volna megadni szeretteinek, ezért ingáztak külföldre. Sajnos az a bizonyos szombat hajnal mindent megváltoztatott két család életében, az ittas vezető egy felelőtlen előzést követően ütközött a két férfi autójába, amely teljesen kiégett.