október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A tragédia árnyékában

1 órája

Egy 5 gyermekes baranyai édesapa és egy leendő apuka életét vette el az ittas vezető Ausztriában

Címkék#Szentlőrinc SE#család#baleset

Egy sör belefér? A hétvégi, tragikus kimenetelű közlekedési baleset óriási felháborodást váltott ki olvasóink körében. Ittas vezetés következtében két baranyai család élete ment tönkre.

Bama.hu

Ahogy arról a hétvége során már beszámoltunk, halálos közlekedési baleset történt Ausztriában, az A9-es autópályán Stájerországban. Lapunk később kiderítette, hogy két baranyai férfi volt az áldozata a tragédiának, melyet ittas vezetés okozott. Ahogy ez sajnos lenni szokott, a vétkes megúszta kisebb karcolásokkal. 

ittas vezetés baleset
Ittas vezetés okozta a tragédiát az osztrák autópályán. A halálos baleset az egész országot megrázta. Fotó: FF Lang / Forrás: steiermark.orf.at

Ittas vezetés okozta két baranyai apuka halálát

Később aztán a bama.hu kiderítette azt is, hogy a halálos balesetben egy tésenyi 5 gyermekes apuka hunyt el, majd kiderült, hogy a másik elhunyt, Dominik, aki Királyegyházán élt, most nézett volna apai örömök elé. Izgatottan várta, hogy vajon milyen édesapa lesz – a két férfi mindent szeretett volna megadni szeretteinek, ezért ingáztak külföldre. Sajnos az a bizonyos szombat hajnal mindent megváltoztatott két család életében, az ittas vezető egy felelőtlen előzést követően ütközött a két férfi autójába, amely teljesen kiégett.

Megemlékeztek Dominikről két futballmeccsen is

Dominik korábban a Szentlőrinc SE, még a megyei pontvadászatban vitézkedő csapatában futballozott, ezért vasárnap a Szentlőrinc-Békéscsaba összecsapás gyászszünettel indult. Lapunk a hétfői nap során megtudta, hogy a fiatal férfi utoljára Szabadszentkirályon húzta fel hivatalos mérkőzésen a stoplist, így a 3–3-ra végződő Szabadszentkirály-Mozsgó találkozón is az ő emlékéért fociztak. 

Rengetegen ingáznak Baranya vármegyéből is külföldre

Olvasóink közül is sokan jelezték, hogy bizony ők is folyamatosan ingáznak akár Ausztriába, akár más országokba munkalehetőségek miatt. Ezek a hosszú utak pedig kifejezetten veszélyesek, ám mégis sokan vállalják a kockázatot. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu