1 órája
Egy 5 gyermekes baranyai édesapa és egy leendő apuka életét vette el az ittas vezető Ausztriában
Egy sör belefér? A hétvégi, tragikus kimenetelű közlekedési baleset óriási felháborodást váltott ki olvasóink körében. Ittas vezetés következtében két baranyai család élete ment tönkre.
Ahogy arról a hétvége során már beszámoltunk, halálos közlekedési baleset történt Ausztriában, az A9-es autópályán Stájerországban. Lapunk később kiderítette, hogy két baranyai férfi volt az áldozata a tragédiának, melyet ittas vezetés okozott. Ahogy ez sajnos lenni szokott, a vétkes megúszta kisebb karcolásokkal.
Ittas vezetés okozta két baranyai apuka halálát
Később aztán a bama.hu kiderítette azt is, hogy a halálos balesetben egy tésenyi 5 gyermekes apuka hunyt el, majd kiderült, hogy a másik elhunyt, Dominik, aki Királyegyházán élt, most nézett volna apai örömök elé. Izgatottan várta, hogy vajon milyen édesapa lesz – a két férfi mindent szeretett volna megadni szeretteinek, ezért ingáztak külföldre. Sajnos az a bizonyos szombat hajnal mindent megváltoztatott két család életében, az ittas vezető egy felelőtlen előzést követően ütközött a két férfi autójába, amely teljesen kiégett.
A tragédia részletei: egy jobb élet reményében ingáztak, öt gyermek maradt apa nélkül
Megemlékeztek Dominikről két futballmeccsen is
Dominik korábban a Szentlőrinc SE, még a megyei pontvadászatban vitézkedő csapatában futballozott, ezért vasárnap a Szentlőrinc-Békéscsaba összecsapás gyászszünettel indult. Lapunk a hétfői nap során megtudta, hogy a fiatal férfi utoljára Szabadszentkirályon húzta fel hivatalos mérkőzésen a stoplist, így a 3–3-ra végződő Szabadszentkirály-Mozsgó találkozón is az ő emlékéért fociztak.
Szívszorító: így emlékezett az autópályán tragikusan elhunyt focistájára a baranyai klub
Rengetegen ingáznak Baranya vármegyéből is külföldre
Olvasóink közül is sokan jelezték, hogy bizony ők is folyamatosan ingáznak akár Ausztriába, akár más országokba munkalehetőségek miatt. Ezek a hosszú utak pedig kifejezetten veszélyesek, ám mégis sokan vállalják a kockázatot.