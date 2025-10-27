október 27., hétfő

Akár ő is tragédiát okozhatott volna

2 órája

Ittas vezetés miatt köröz egy férfit a Pécsi Rendőrkapitányság (FOTÓ)

A hétvégi tragédia után fokozottan fontos, hogy az ittas vezetést minél jobban háttérbe szorítsák a hatóságok.

Bama.hu

A Pécsi Járásbíróság 2025. szeptember 23-án elfogatóparancsot adott ki Inhof Szabolcs ellen. A 1980. április 30-án Szekszárdon született férfit járművezetés ittas állapotban elkövetett bűncselekmény miatt keresik.

halálos baleset
Inhof Szabolcs rendőrségi fotója. Forrás: police.hu

A körözött személy magyar állampolgár. A hatóságok felhívják a lakosság figyelmét, hogy amennyiben bárki információval rendelkezik Inhof Szabolcs tartózkodási helyéről, haladéktalanul értesítse a rendőrséget. 

Ittas vezető okozott halálos balesetet Ausztriában

Ahogy arról a bama.hu-n már több cikken keresztül is beszámoltunk, épp egy ittas vezető miatt hunyt el két baranyai férfi az osztrák autópályán. 

 

 

