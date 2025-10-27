2 órája
Ittas vezetés miatt köröz egy férfit a Pécsi Rendőrkapitányság (FOTÓ)
A hétvégi tragédia után fokozottan fontos, hogy az ittas vezetést minél jobban háttérbe szorítsák a hatóságok.
A Pécsi Járásbíróság 2025. szeptember 23-án elfogatóparancsot adott ki Inhof Szabolcs ellen. A 1980. április 30-án Szekszárdon született férfit járművezetés ittas állapotban elkövetett bűncselekmény miatt keresik.
A körözött személy magyar állampolgár. A hatóságok felhívják a lakosság figyelmét, hogy amennyiben bárki információval rendelkezik Inhof Szabolcs tartózkodási helyéről, haladéktalanul értesítse a rendőrséget.
Ittas vezető okozott halálos balesetet Ausztriában
Ahogy arról a bama.hu-n már több cikken keresztül is beszámoltunk, épp egy ittas vezető miatt hunyt el két baranyai férfi az osztrák autópályán.
Tragédia: baranyaiak veszítették életüket az osztrák autópályán