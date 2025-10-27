Ittas vezetés miatt köröz egy férfit a Pécsi Rendőrkapitányság (FOTÓ)

Inhof Szabolcs rendőrségi fotója. Forrás: police.hu

A körözött személy magyar állampolgár. A hatóságok felhívják a lakosság figyelmét, hogy amennyiben bárki információval rendelkezik Inhof Szabolcs tartózkodási helyéről, haladéktalanul értesítse a rendőrséget.

Ittas vezető okozott halálos balesetet Ausztriában

Ahogy arról a bama.hu-n már több cikken keresztül is beszámoltunk, épp egy ittas vezető miatt hunyt el két baranyai férfi az osztrák autópályán.