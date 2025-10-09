október 9., csütörtök

Közlekedési káosz

24 perce

Egymásnak estek a kommentelők: te itt beengednéd az autóst? – VIDEÓ

Címkék#szabály#manőver#vita

Egy hajnalban készült felvétel ismét felkorbácsolta a kedélyeket a pécsi autósok között. A videó főszereplője egy autós és egy kamionos, egyikük manővere újraindította a vitát a közlekedési etikáról és a belvárosi forgalom veszélyeiről.

Bama.hu

Október 9-én hajnalban ismét heves vitát váltott ki egy pécsi közlekedési csoportban közzétett videó. A felvételen egy kamion halad az Árpád felüljárón a Szigeti út irányába, ahol a két sávból a külső sáv megszűnik. A közlekedési szabályok szerint a járműveknek a belső sávba kell húzódniuk, de a videón jól látszik, hogy egy személyautó gyorsan előzi a kamiont, és éppen elfér a külső sávban lévő jelzőtábla mellett, nagyjából a veszély határán.

kamion Pécs belváros
Hajszálon múlt újra a tragédia – engednie kellett volna a kamionosnak a merész autóssal szemben? Forrás: Olvasói fotó

Most a személyautó vagy a kamionos hibázott?

A felvétel kommentelői két táborra oszlottak. 

  • Egyesek úgy vélték, hogy a kamionosnak engednie kellett volna az autósnak, hogy biztonságosabban beférjen a sávba, hiszen a tükrökből láthatta a gyorsan közeledő járművet. 
  • Mások szerint viszont a személyautó sofőrje türelmetlen volt, és nem lett volna szabad mindenáron megelőznie a nagyobb járművet.

A kamionosok szempontjából a helyzet jóval bonyolultabb. Egy több tonnás teherautó hirtelen megállítása vagy manőverezése nem egyszerű, így a váratlan előzések nagyobb kockázatot jelentenek. A kamionosok szerint az ilyen szituációk sajnos Pécsen hetente 1–2 alkalommal előfordulnak, amikor a személyautósok nem veszik figyelembe a nagyobb járművek mozgásának nehézségét.

A vita rávilágít a városi közlekedés egyik alapvető problémájára: a közlekedési etikett és a szabályok betartása kulcsfontosságú a balesetek elkerüléséhez, különösen a zsúfolt belvárosi szakaszokon. Ahogy a kommentelők is megjegyezték, a türelem és az előrelátás életet menthet – mind a személyautósok, mind a teherautó-sofőrök számára.

 

