Megegyeztek

26 perce

Két autó ment egymásnak a forgalmas kereszteződésben

Címkék#rendőrség#Budai vám#baleset

Illusztráció.

Két személyautó ütközött egymásnak a kora reggeli csúcsforgalomban Pécsen, a Budai vám forgalmas kereszteződésében.

Mint a balesettel kapcsolatosan a rendőrségtől megtudtuk, a koccanás részesei rendőri közreműködést nem kértek, az autóvezetők egymás között rendezték a felelősség kérdését. Személyi sérülés nem történt, a baleset komolyabb forgalmi fennakadást nem okozott.

 

 

