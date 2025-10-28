Megegyeztek
1 órája
Két autó ment egymásnak a forgalmas kereszteződésben
Illusztráció.
Két személyautó ütközött egymásnak a kora reggeli csúcsforgalomban Pécsen, a Budai vám forgalmas kereszteződésében.
Mint a balesettel kapcsolatosan a rendőrségtől megtudtuk, a koccanás részesei rendőri közreműködést nem kértek, az autóvezetők egymás között rendezték a felelősség kérdését. Személyi sérülés nem történt, a baleset komolyabb forgalmi fennakadást nem okozott.
