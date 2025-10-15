október 15., szerda

Baleset

1 órája

Két autó ütközött – a tűzoltók is a helyszínen dolgoztak

Baleset bénítja meg a közlekedést szerda este.

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Nellia2

Baleset történt az 5701-es úton, Pócsa belterületén, a Petőfi utcában – számolt be az esetről a katasztrófavédelem. A 11-es kilométernél két személyautó karambolozott szerdán a kora esti órákban. A műszaki mentési munkálatokhoz a villányi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik áramtalanították a járműveket és biztosították a területet.

A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, az érintett útszakaszon a forgalom a mentés idejére félpályán haladhatott. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
