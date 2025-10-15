Baleset
56 perce
Két autó ütközött – a tűzoltók is a helyszínen dolgoztak
Baleset bénítja meg a közlekedést szerda este.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: Nellia2
Baleset történt az 5701-es úton, Pócsa belterületén, a Petőfi utcában – számolt be az esetről a katasztrófavédelem. A 11-es kilométernél két személyautó karambolozott szerdán a kora esti órákban. A műszaki mentési munkálatokhoz a villányi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik áramtalanították a járműveket és biztosították a területet.
A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, az érintett útszakaszon a forgalom a mentés idejére félpályán haladhatott. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre