Két autó ütközött – a tűzoltók is a helyszínen dolgoztak

Baleset történt az 5701-es úton, Pócsa belterületén, a Petőfi utcában – számolt be az esetről a katasztrófavédelem. A 11-es kilométernél két személyautó karambolozott szerdán a kora esti órákban. A műszaki mentési munkálatokhoz a villányi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik áramtalanították a járműveket és biztosították a területet.

A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, az érintett útszakaszon a forgalom a mentés idejére félpályán haladhatott. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.