Tűz volt

Kigyulladt egy épület Pécs belvárosában, menekültek a vendégek

Címkék#hotel#tűz#szálloda#füst

Kisebb tűz keletkezett szombat délután egy pécsi szállodában, a Kálvária utcában – közölte a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Jusztin Levente
 A lángok a hotel szaunaterében csaptak fel, de a város hivatásos tűzoltói gyorsan a helyszínre érkeztek, és két vízsugárral eloltották a tüzet. A beavatkozás idejére az épületet kiürítették, összesen nyolc vendég és dolgozó hagyta el a szállodát. 

A tűzoltók átvizsgálták, majd kiszellőztették a füsttel telítődött helyiségeket.

 

