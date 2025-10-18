Tűz volt
Kigyulladt egy épület Pécs belvárosában, menekültek a vendégek
Kisebb tűz keletkezett szombat délután egy pécsi szállodában, a Kálvária utcában – közölte a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A lángok a hotel szaunaterében csaptak fel, de a város hivatásos tűzoltói gyorsan a helyszínre érkeztek, és két vízsugárral eloltották a tüzet. A beavatkozás idejére az épületet kiürítették, összesen nyolc vendég és dolgozó hagyta el a szállodát.
A tűzoltók átvizsgálták, majd kiszellőztették a füsttel telítődött helyiségeket.
