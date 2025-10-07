Kirakták az esküvőről, majd dühében szétvert egy autót a baranyai falu bikája

A vádirat szerint a vádlott 2025 márciusában egy baranyai községben tartott esküvőn vett részt, ahol nagy mennyiségű szeszes italt fogyasztott.

Fotó: Dr. Kutas Tamás / Forrás: Pécsi Járási Ügyészség

Ittassága miatt az esküvőn résztvevők kiküldték a vádlottat az utcára. A vádlott után ment a fia is, hogy megkeresse édesapját, majd közösen sétálni kezdtek a község főutcáján.

Fotó: Dr. Kutas Tamás / Forrás: Pécsi Járási Ügyészség

Éjjel a sértett személygépkocsijával közlekedett, amikor a községben észrevette a főúton az úttest közepén sétáló vádlottat és fiát, ezért rájuk dudált, amitől a vádlott ideges lett.

Fotó: Dr. Kutas Tamás

A dudálást követően a sértett a gépkocsival elhajtott a vádlott és társa mellett, mire a férfi egy alkalommal belerúgott a mozgásban lévő gépkocsi első lökhárítójába, amely miatt a gépkocsivezető megijedt és vészfékezett az autóval.

A vádlott ezután felugrott a gépkocsi motorházának tetejére, ahonnan lecsúszott a földre, majd az autó jobb oldalához lépve két alkalommal ököllel beleütött a szélvédőbe, amely attól berepedt.

Ezt követően a vádlott ismételten megpróbálta megrongálni a gépkocsit, azonban a fia már nem engedte a gépkocsi közelébe, a sértett pedig elhajtott a helyszínről, majd értesítette a rendőrséget.

A vádlott által okozott kár több, mint 200.000,-Ft volt.

Az ügyészség a férfit többek között a közlekedés biztonsága elleni bűntettel, rongálás és garázdaság vétségével vádolja.