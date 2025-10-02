Kiskorú veszélyetetése miatt keresnek egy nőt Pécsen (FOTÓ)

A Pécsi Járásbíróság elfogatóparancsot adott ki Petrovics Piroska (született: 1969. január 23., Pécs) ellen – közölte a hatóság.

Az 56 éves nő ellen a Büntető Törvénykönyv 208. §-ában meghatározott kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A körözés elrendelésére 2025. szeptember 25-én került sor.

Segítsük a hatóságok munkáját egy megosztással.

Forrás: police.hu

A bíróság arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik a körözött személy tartózkodási helyéről, az haladéktalanul értesítse a rendőrséget. Segítsük egy megosztással az igazságszolgáltatást!