Bújkál a hatóságok elől

1 órája

Kiskorú veszélyetetése miatt keresnek egy nőt Pécsen (FOTÓ)

Címkék#rendőrség#Pécsi Járásbíróság#gyanú#bűncselekmény

Nem találják az 56 éves nőt.

Bama.hu
Kiskorú veszélyetetése miatt keresnek egy nőt Pécsen (FOTÓ)

Kiskorú veszélyeztetése miatt keresik a nőt.

Forrás: MW/Illusztráció

Fotó: Makovics Kornél

A Pécsi Járásbíróság elfogatóparancsot adott ki Petrovics Piroska (született: 1969. január 23., Pécs) ellen – közölte a hatóság.

Az 56 éves nő ellen a Büntető Törvénykönyv 208. §-ában meghatározott kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A körözés elrendelésére 2025. szeptember 25-én került sor.

kiskorú veszélyeztetése
Segítsük a hatóságok munkáját egy megosztással.
Forrás: police.hu

A bíróság arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik a körözött személy tartózkodási helyéről, az haladéktalanul értesítse a rendőrséget. Segítsük egy megosztással az igazságszolgáltatást!

 

