Komoly a helyzet: lángokban áll egy ház, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki (VIDEÓ)

Tűz keletkezett egy épületben, Vázsnokon, a Római utcában, a Széchenyi utcánál – olvasható a katasztrófavédelem közleményében. A kazánház és az épület teteje ég. A komlói, a dombóvári és a sásdi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat. A helyszínre érkezett a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

Olvasónk videóján látszik, hogy Pécsről is indultak egységek, hogy segítsék bajtársaikat: