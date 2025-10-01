október 1., szerda

Komoly a helyzet: lángokban áll egy ház, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki (VIDEÓ)

Pécsről is elindultak a tűzoltók

Tűz keletkezett egy épületben, Vázsnokon, a Római utcában, a Széchenyi utcánál – olvasható a katasztrófavédelem közleményében. A kazánház és az épület teteje ég. A komlói, a dombóvári és a sásdi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat. A helyszínre érkezett a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

Olvasónk videóján látszik, hogy Pécsről is indultak egységek, hogy segítsék bajtársaikat: 

 

 

