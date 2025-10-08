Körszakállal és anélkül is keresik ezt a baranyai férfit! Te láttad valahol?

Meglehetősen hosszú a bűnlajstroma a pécsi születésű Gajár Gábornak. A baranyai férfit többek között sikkasztásért, közokirat hamisításáért, kábítószer birtoklásáért, zaklatásért és több esetben is elkövetett eltiltás alatti járművezetés miatt is körözik.

Gajár Gábor. Fotó: police.hu / Forrás: police.hu

A Pécsi Törvényszék tavaly és idén született határozatai alapján adtak ki elfogató parancsot a férfi ellen, a körözési eljárást lefolytató szerv minden esetben a Siklósi Rendőrkapitányság. Itt várják az értesítést hollétével kapcsolatban.

Gajár Gábor körszakállal.

Fotó: police.hu / Forrás: police.hu

Érdekes, hogy a körözött személy elfogását elrendelő végzések fotóin különböző külsővel, némelyiken borotvált csupasz arccal, némelyiken pedig kis körszakállal szerepel a keresett ember.