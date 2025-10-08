október 8., szerda

Koppány névnap

19°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Keresik

1 órája

Körszakállal és anélkül is keresik ezt a baranyai férfit! Te láttad valahol?

Címkék#Pécsi Törvényszék#Siklósi Rendőrkapitányság#körszakáll

Bama.hu

Meglehetősen hosszú a bűnlajstroma a pécsi születésű Gajár Gábornak. A baranyai férfit többek között sikkasztásért, közokirat hamisításáért, kábítószer birtoklásáért, zaklatásért és több esetben is elkövetett eltiltás alatti járművezetés miatt is körözik. 

Gajár Gábor
Gajár Gábor. Fotó: police.hu / Forrás:  police.hu

A Pécsi Törvényszék tavaly és idén született határozatai alapján adtak ki elfogató parancsot a férfi ellen, a körözési eljárást lefolytató szerv minden esetben a Siklósi Rendőrkapitányság. Itt várják az értesítést hollétével kapcsolatban.

Gajár Gábor körszakállal
Gajár Gábor körszakállal. 
Fotó: police.hu / Forrás:  police.hu

Érdekes, hogy a körözött személy elfogását elrendelő végzések fotóin különböző külsővel, némelyiken borotvált csupasz arccal, némelyiken pedig kis körszakállal szerepel a keresett ember.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu