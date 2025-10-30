október 30., csütörtök

Brutális baleset

2 órája

Horror az autópályán: teherautó ütközött a szalagkorlátnak és felborult (FOTÓK)

Címkék#kamion#Horvátország#autópálya#lezárás#baleset

A horvátországi A4-es autópályán, Sveta Helena közelében egy tehergépkocsi borult fel csütörtök reggel, és a forgalom csak korlátozással halad az érintett szakaszon. A súlyos közlekedési balesetről számos olvasói fotó is készült.

Bama.hu

A Zágrábi Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a közlekedési balesetről reggel körülbelül 8:45-kor érkezett a bejelentés. A teherautó egy védőkorlátnak ütközött, majd az oldalára borult, miközben a rakománya az úttestre szóródott.

A hatóságok vizsgálják a közlekedési baleset okait.
Fotó: Olvasói fotó / Forrás: 24sata.hr

A horvát sajtó beszámolója alapján jelenleg a helyszíni szemle folyik, és a hatóságok vizsgálják a baleset okait, valamint azt, hogy történt-e szabálysértés vagy műszaki hiba. Egyelőre nem nyilvános, hogy történt-e személyi sérülés.

Közlekedési baleset: mikor nyitják meg újra az érintett szakaszt?

A képeken jól látható, hogy az áru nagy mennyiségben szóródott szét az úton, beleértve a forgalommal ellentétes irányt is. Ez további nehézségeket jelent a közlekedőknek, hiszen a felborult furgon mellett a törmelékek is nehezítik az áthaladást. Jelenleg dolgoznak az úttesten szétszóródott akadályok eltakarításán, ez idő alatt a leállósávba terelik a forgalmat. 

A felborult furgont már elszállították.
Fotó: Olvasói fotó / Forrás: 24sata.hr

Az autópályán közlekedő járműveknek azt javasolják, hogy használják az alternatív útvonalakat, illetve hogy fokozott figyelemmel haladjanak ezen a szakaszon. Amint a rendőrség befejezi a helyszíni vizsgálatot és megtisztítja az utat, a forgalom zavartalanabbá válhat.

Pár napja arról írtunk, hogy egy hasonlóan szörnyű baleset történt az osztrák autópályán is. A szombatra virradó éjjel a stájerországi A9-es sztrádán egy ittas sofőr összeütközött egy magyar autóval, amely kigyulladt. Sajnos úgy tudjuk, hogy két baranyai fiatal veszítette életét.

 

