Dermesztő jelenetek

Kutyatámadás Baranyában – fegyverrel hatástalanította az állatokat a rendőr

Szörnyű jelenetek játszódtak le a siklósi piactéren. Nem ez volt azóta az utolsó ilyen eset, évekkel később egy kisfiút ért kutyatámadás.

Kutyatámadás Baranyában – fegyverrel hatástalanította az állatokat a rendőr

Két kaukázusi juhász támadott rá a járókelőkre.

Forrás: ChatGPT

Egy szépnek induló vasárnap reggelen történt, hogy két kaukázusi juhász zavarta meg a siklósi piactér nyugalmát. A járókelők − miután úgy vélték, testi épségüket veszélyeztetik az állatok − értesítették a rendőrséget. A járőrök először megkísérelték békés eszközökkel elriasztani a kutyákat, majd előkerült a gumibot is. Miután nem sikerült ezzel eredményt elérniük, az egyik rendőr, hogy megijessze az ebeket, az aszfaltra lőtt. A golyó gellert kapott, és eltalálta az egyik kutya lábát, az állatok erre elmenekültek. Később tisztázódott a kutyatámadás kapcsán, hogy az egyik bolt udvaráról szöktek meg az állatok, erről értesítették a tulajdonost, aki visszaterelte helyükre a kutyákat. A gazda ellen államigazgatási eljárást indítottak 2002 szeptemberében – lelhető fel a Dunántúli Napló archívumában

kutyatámadás
Több kutyatámadás is történt az elmúlt években.
Fotó: Csapó Balázs / Forrás: MW/Illusztráció

Kutyatámadás Siklóson: később is előfordult

Nem ez volt az egyetlen ilyen eset, amint arról a bama.hu is beszámolt, pár évvel később, ugyancsak Siklóson egy elszabadult kutya súlyos lábsérüléseket okozott egy 9 éves fiúnak. A kutya az utcán támadt rá a gyermekre. Az állat gazdái ellen a fiú szülei tettek feljelentést.

A napokban megkezdődött az aláírásgyűjtés a folyamatos és éjszakai állatorvosi ügyelet ügyében. Az állattartókat továbbra is kérik, hogy írják alá a petíciót.

 

