Kutyatámadás Baranyában – fegyverrel hatástalanította az állatokat a rendőr

Egy szépnek induló vasárnap reggelen történt, hogy két kaukázusi juhász zavarta meg a siklósi piactér nyugalmát. A járókelők − miután úgy vélték, testi épségüket veszélyeztetik az állatok − értesítették a rendőrséget. A járőrök először megkísérelték békés eszközökkel elriasztani a kutyákat, majd előkerült a gumibot is. Miután nem sikerült ezzel eredményt elérniük, az egyik rendőr, hogy megijessze az ebeket, az aszfaltra lőtt. A golyó gellert kapott, és eltalálta az egyik kutya lábát, az állatok erre elmenekültek. Később tisztázódott a kutyatámadás kapcsán, hogy az egyik bolt udvaráról szöktek meg az állatok, erről értesítették a tulajdonost, aki visszaterelte helyükre a kutyákat. A gazda ellen államigazgatási eljárást indítottak 2002 szeptemberében – lelhető fel a Dunántúli Napló archívumában.

Több kutyatámadás is történt az elmúlt években.

Fotó: Csapó Balázs / Forrás: MW/Illusztráció

Kutyatámadás Siklóson: később is előfordult

Nem ez volt az egyetlen ilyen eset, amint arról a bama.hu is beszámolt, pár évvel később, ugyancsak Siklóson egy elszabadult kutya súlyos lábsérüléseket okozott egy 9 éves fiúnak. A kutya az utcán támadt rá a gyermekre. Az állat gazdái ellen a fiú szülei tettek feljelentést.

Tegyünk együtt kedvenceinkért: elindult az aláírásgyűjtés

A napokban megkezdődött az aláírásgyűjtés a folyamatos és éjszakai állatorvosi ügyelet ügyében. Az állattartókat továbbra is kérik, hogy írják alá a petíciót.