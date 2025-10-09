október 9., csütörtök

Kritikus veszély

1 órája

Nem hiszed el, mi okozta a legtöbb tüzet Baranyában – pedig ott van a te lakásodban is

Címkék#szén monoxid#tűz#Baranya vármegyében#tűzeset#Pécs

Az idei első háromnegyed évben 155 lakástűz keletkezett Baranya vármegyében, ebből a tűzoltóknak 102 alkalommal kellett beavatkozni. A gyakori lakástűz során 2343 négyzetméternyi épített terület égett le.

Bama.hu

A lakástűz már több esetben halálos áldozatot is követeltek Baranyában
A lakástűz már több esetben halálos áldozatot is követeltek Baranyában. Fotó: MW / Forrás:  MW

A szeptember végéig keletkezett lakástüzekben két ember vesztette életét, egyikük Pécsett, másikuk Lánycsókon, 15-en pedig megsérültek.

A lakástüzekhez összesen 364 tűzoltóautót riasztottak, a tűzoltók közel 114 órát töltöttek a tüzek oltásával. A leghosszabb beavatkozás Pécsett, a Vilmos utcában volt még júliusban. A helyszínen egy száz négyzetméteres, kétszintes családi ház tetőszerkezete égett teljes. A tűz a sorház jellegű ingatlan teraszán keletkezett, innen terjedt át az egyik szobára, majd a tetőre. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltók mellett egy komlói egységet is riasztottak, az oltást kezdetben a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, majd a vármegyei tűzoltósági főfelügyelő irányította. A hivatásos egységek munkáját a palkonyai önkéntes tűzoltók támogatták. A lángok a szomszédos ingatlanokra nem terjedtek át, az egységek több irányból eloltották a tüzet. A lakók még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyták a házat, személyi sérülés nem történt. 

A legtöbb tűz konyhában (22), kéményben (18), illetve hálószobában (17) keletkezett. Dohányzás miatt 6 alkalommal, elektromos hiba miatt 50-szer keletkezett tűz, tüzelő-fűtő berendezés miatt 49 tűzeset történt, nyílt láng pedig 29 alkalommal okozott tüzet baranyai otthonokban. Három alkalommal a szándékosság gyanúja is felmerült. A tűz pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében hét lakástűz után indult tűzvizsgálat.

A lakástűzzel érintett otthonokban jellemzően nem volt füstérzékelő

A tűzzel érintett otthonokban nem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek, amikor még van idő cselekedni, az éppen meggyulladt tüzet eloltani, vagy kimenekülni és a tűzoltókat hívni.

Szén-monoxid miatt az első háromnegyed évben 34-szer érkezett riasztás a Baranya vármegyei tűzoltókhoz. Két ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, azonban idén szerencsére senki sem vesztette életét a mérgező gáz miatt. A szén-monoxid akkor jön létre, ha beltérben nyílt láng van, és a tűz környezetében nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Ha elérhető a vízmelegítőnk vagy fűtőeszközünk égéstere, látható a láng, akkor mindenképpen vásároljunk egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt otthonra.

Tragikus esetek

  1. Pécsett (baranya.katasztrofavedelem.hu)
  2. Lánycsókon (baranya.katasztrofavedelem.hu)

 

