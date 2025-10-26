október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Nincs vége

1 órája

Ilyen nincs: újabb tűzeset, most Komló mellett csaptak fel a lángok

Úgy tűnik, a mai nap nem a szerencse kegyeltje Baranya, ugyanis egymást érik a balesetek, árokba hajtott autók és a tűzesetek. Egy újabb helyszínen csaptak fel a lángot október 26-án, vasárnap este nyolc óra tájban.

ILLUSZTRÁCIÓ.

Forrás: MW

Tűz ütött ki egy nagyjából harmincöt négyzetméteres ház Komló és Mánfa között – Komló külterületén, a Határ-tetőn. Az épület földszintje és padlástere égett. A komlói hivatásos tűzoltók vízsugarakkal megfékezték a lángokat – tette közzé a katasztrófavédelem.

Amint arról beszámoltunk, szintén október 26-án 15 óra után pár perccel adta hírül a katasztrófavédelem, miszerint tűz ütött ki Pécsen, egy sorházban. Fotóriporterünk helyszíni fotóit, illetve egy videót az alábbi cikkben tekinthetik meg olvasóink.

 

