Ilyen nincs: újabb tűzeset, most Komló mellett csaptak fel a lángok

Tűz ütött ki egy nagyjából harmincöt négyzetméteres ház Komló és Mánfa között – Komló külterületén, a Határ-tetőn. Az épület földszintje és padlástere égett. A komlói hivatásos tűzoltók vízsugarakkal megfékezték a lángokat – tette közzé a katasztrófavédelem.

