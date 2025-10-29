október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

21 perce

Lángol egy jármű! Már félig lezárták az utat!

Címkék#útszakasz#Belvárdgyula#utánfutó

Szalmabála gyulladt ki egy utánfutón az 5706-os út hármas kilométerénél, Beremend térségében. A villányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. A munkálatok idejére az érintett útszakaszon félpályás útlezárás van érvényben - közölte a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

A Bama.hu korábban megírta, hogy Belvárdgyula határában gyulladt ki egy személygépkocsi augusztusban. Nem sokkal korábban pedig tűzre ébredt Baranya: teljes terjedelmében lángolt a jármű. A júliusban kigyulladt személygépkocsit Siklós külterületén kellett eloltani.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu