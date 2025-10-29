Lángol egy jármű! Már félig lezárták az utat!

Szalmabála gyulladt ki egy utánfutón az 5706-os út hármas kilométerénél, Beremend térségében. A villányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. A munkálatok idejére az érintett útszakaszon félpályás útlezárás van érvényben - közölte a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

