Már több mint négy éve keresik Hunyadi Lászlót – és nem azért, hogy lenyomja a törököket

A Pécsi Járásbíróság 2021 szeptemberében adta ki az elfogatóparancsot a pécsi születésű Hunyadi László ellen, ez alapján folytatja keresését a Pécsi Rendőrkapitányság.

Hunyadi László. Fotó: police.hu / Forrás: police.hu

Mint a rendőrség körözési információiból kiderült, a 30 éves férfit - akinek nevét a magyar történelemből is ismerhetjük - rablás miatt keresik, immár több mint négy éve.

