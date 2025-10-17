Körözés
2 órája
Már több mint négy éve keresik Hunyadi Lászlót – és nem azért, hogy lenyomja a törököket
A Pécsi Járásbíróság 2021 szeptemberében adta ki az elfogatóparancsot a pécsi születésű Hunyadi László ellen, ez alapján folytatja keresését a Pécsi Rendőrkapitányság.
Mint a rendőrség körözési információiból kiderült, a 30 éves férfit - akinek nevét a magyar történelemből is ismerhetjük - rablás miatt keresik, immár több mint négy éve.
Körözési eljárást lefolytató szerv: PÉCSI RK
Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége: Cím: 7601 PÉCS PF.: 249, Tel: 3672504450
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre