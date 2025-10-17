október 17., péntek

1 órája

Már több mint négy éve keresik Hunyadi Lászlót – és nem azért, hogy lenyomja a törököket

Címkék#rendőrség#Pécsi Rendőrkapitányság#Hunyadi László#történelem

Kaszás Endre
A Pécsi Járásbíróság 2021 szeptemberében adta ki az elfogatóparancsot a pécsi születésű Hunyadi László ellen, ez alapján folytatja keresését a Pécsi Rendőrkapitányság.

Hunyadi László
Hunyadi László. Fotó: police.hu / Forrás:  police.hu

Mint a rendőrség körözési információiból kiderült, a 30 éves férfit - akinek nevét a magyar történelemből is ismerhetjük - rablás miatt keresik, immár több mint négy éve.

Körözési eljárást lefolytató szerv: PÉCSI RK

Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége: Cím: 7601 PÉCS PF.: 249, Tel: 3672504450

 

