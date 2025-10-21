Megcsalták, majd ő segített a csalónak: elképesztő sztori Pécsről!

Ahogy az a legfrissebb közleményben is olvasható, a Pécsi Járási Ügyészség pénzmosás bűntettével vádol két nőt, akik csalásból származó pénzeket fogadtak bankszámlájukon.

Fotó: Halfpoint

A vádirat szerint egy ismeretlen elkövető 2024 februárjában az interneten ismerkedett meg egy nővel, akinek a bizalmába férkőzött és rávette arra, hogy összesen több mint 20 millió forintot utaljon át különböző bankszámlákra. Az egyik számla az idősebb vádlotté volt, aki számlára érkező több mint 1 millió forintot készpénzben felvette, majd azt egy kriptovaluta ATM-en keresztül kriptovaluta tárcákba feltöltötte.

A sértett közel 20 millió forintot utalt át a másik vádlott, egy 57 éves nő számlájára, aki szintén kriptovalutát vásárolt a pénzből. Ez a vádlott korábban 2022-ben szintén az interneten ismerkedett meg egy férfival, akivel romantikus kapcsolatba került és aki 20 millió forintot csalt ki tőle különböző indokokkal. Ez az ismeretlenül maradt elkövető kereste meg a vádlottat azzal, hogy fogadja számláján a sértett utalását. A vádlott ezt annak ellenére megtette, hogy korábban ő is az elkövető csalásának áldozatává vált.

Ez a vádlott nő 2024 májusában is fogadott bankszámláin csalásból származó pénzeket, 1,1 millió forintot, mely összegből szintén kriptovalutát vásárolt.

A két nő cselekménye pénzmosás bűntettének minősül, mivel bűncselekményből származó pénzzel végeztek pénzügyi műveleteket. Ez a bűncselekmény öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.