Szerelmi csalásból lett pénzmosás

3 órája

Megcsalták, majd ő segített a csalónak: elképesztő sztori Pécsről!

Címkék#kriptovaluta#forint#bűncselekmény#készpénz#Pécsi Járási Ügyészség

Nem mindennapi ügyről számolt be hivatalos felületén a Pécsi Járási Ügyészség.

Ahogy az a legfrissebb közleményben is olvasható, a Pécsi Járási Ügyészség pénzmosás bűntettével vádol két nőt, akik csalásból származó pénzeket fogadtak bankszámlájukon.

Upset,Mid,Adult,Woman,With,Her,Husband,In,Bed,Hehind
Fotó: Halfpoint

A vádirat szerint egy ismeretlen elkövető 2024 februárjában az interneten ismerkedett meg egy nővel, akinek a bizalmába férkőzött és rávette arra, hogy összesen több mint 20 millió forintot utaljon át különböző bankszámlákra. Az egyik számla az idősebb vádlotté volt, aki számlára érkező több mint 1 millió forintot készpénzben felvette, majd azt egy kriptovaluta ATM-en keresztül kriptovaluta tárcákba feltöltötte.

A sértett közel 20 millió forintot utalt át a másik vádlott, egy 57 éves nő számlájára, aki szintén kriptovalutát vásárolt a pénzből. Ez a vádlott korábban 2022-ben szintén az interneten ismerkedett meg egy férfival, akivel romantikus kapcsolatba került és aki 20 millió forintot csalt ki tőle különböző indokokkal. Ez az ismeretlenül maradt elkövető kereste meg a vádlottat azzal, hogy fogadja számláján a sértett utalását. A vádlott ezt annak ellenére megtette, hogy korábban ő is az elkövető csalásának áldozatává vált.

Ez a vádlott nő 2024 májusában is fogadott bankszámláin csalásból származó pénzeket, 1,1 millió forintot, mely összegből szintén kriptovalutát vásárolt.

A két nő cselekménye pénzmosás bűntettének minősül, mivel bűncselekményből származó pénzzel végeztek pénzügyi műveleteket. Ez a bűncselekmény öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
