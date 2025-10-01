1 órája
Megint a vétlen szívta meg: árokba csapódott egy autó a 6-os úton
Baleset történt a 6-os úton a bodai elágazásnál – értesült hírportálunk egy olvasónk jelzéséből.
Illusztráció.
Fotó: JakubD
A baleset tényét érdeklődésünkre a Baranya Vármegyei Rendőrkapitányság ügyelete megerősítette.
Elmondásuk szerint egy Bicsérd felől kikanyarodó személyautó nem adta meg az elsőbbséget a Pécsről Szentlőrinc irányába szabályosan közlekedő autónak. Utóbbi vezetője, hogy az ütközést elkerülje, félre rántotta a kormányt és az árokba csapódott.
Értesüléseink szerint a vétlen jármű vezetőjét a mentők kórházba szállították, sérülése súlyosságáról nincs információnk.
A rendőrségtől kapott tájékoztatás szerint nincs korlátozás az érintett útszakaszon, a forgalom szabadon haladhat.