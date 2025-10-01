Megint a vétlen szívta meg: árokba csapódott egy autó a 6-os úton

A baleset tényét érdeklődésünkre a Baranya Vármegyei Rendőrkapitányság ügyelete megerősítette.

Elmondásuk szerint egy Bicsérd felől kikanyarodó személyautó nem adta meg az elsőbbséget a Pécsről Szentlőrinc irányába szabályosan közlekedő autónak. Utóbbi vezetője, hogy az ütközést elkerülje, félre rántotta a kormányt és az árokba csapódott.

Értesüléseink szerint a vétlen jármű vezetőjét a mentők kórházba szállították, sérülése súlyosságáról nincs információnk.

A rendőrségtől kapott tájékoztatás szerint nincs korlátozás az érintett útszakaszon, a forgalom szabadon haladhat.