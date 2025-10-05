október 5., vasárnap

Szörnyen indul a vasárnap

51 perce

Megjött az eső, s vele a káosz: két autó és egy busz ütközött Pécsen

Több jármű is érintett volt a balesetben.

Az esős idő megzavarta a pécsi közlekedést.

Forrás: Facebook/Sebességmérés/útinform: Baranya

Közlekedési baleset történt vasárnap délelőtt Pécsen, a Szabadság utca és a Mártírok útja kereszteződésben. Információink szerint az ütközésben legalább három jármű volt érintett, köztük egy Tüke Busz is. 

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy rendőri intézkedésre nem volt szükség, a felek egymásközt megoldották az ügyet. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Az őszi időjárás hamar megtette a hatását a baranyai megyeszékhelyen, pár hete készítettünk egy összefoglalót arról, hogy milyen körülményekhez érdemes alkalmazkodnunk a nyirkos, csúszós idő beköszöntével.

 

