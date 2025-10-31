Mi történik Pécsen a gyalogosokkal? Újabb gázolás történt!

Csütörtökön este egy olvasónk hívta fel a figyelmünket arra, hogy a Waze alkalmazás balesetet jelzett a pécsi Makay út közelében található Tesco parkolójánál. Megkerestük ez ügyben a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, akik úgy értesítették hírportálunkat, hogy egy gyalogost gázolt el egy személyautó. Az elgázolt szabálytalanul, nem a kijelölt gyalogos átkelőhelyen akart átmenni az út egyik oldaláról a másikra.

Úgy tudjuk, a gyalogos súlyosan megsérült a baleset során.

A csütörtöki nap sajnos sok balesetet hozott: még a reggeli órákban szintén egy gyalogos sérült meg Pécs belvárosában egy gázolásnak köszönhetően, a nap második felében pedig a pécsi belvárosban torlódás alakult ki, illetve még vadgázolás is történt Mecseknádasd környékén.