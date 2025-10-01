október 1., szerda

22 perce

Újabb karambol történt Baranyában.

Kaszás Endre
Mi történik Pécsen? Újabb csúnya baleset történt, most a Szigeti úton

Forrás: MW

A Szigeti úton, a Magyarürögi út közelében, a belváros irányába tartó sávban két autó ütközött össze. A helyszínre a tűzoltókat is riasztották, két rendőr biztosítja a forgalmat. Úgy tudjuk, személyi sérülés nem történt.

Nem ez volt az első baleset szerdán. Délelőtt két autó karambolozott a Felsővámház utcánál, a pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik autót. A járművekben egy-egy ember utazott. Délután pedig 6-os úton a bodai elágazásnál karambolozott két autó

 

