Baleset

4 órája

Nagy a baj: teljes szélességében lezárták a 6-os főutat Zengővárkony térségében - FRISSÍTVE!

Címkék#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#vadgázolás#baleset

Bama.hu
Nagy a baj: teljes szélességében lezárták a 6-os főutat Zengővárkony térségében - FRISSÍTVE!

Sajnos nincsen hét komoly incidens nélkül: baleset történt a 6-os főúton – ezúttal kedden, a kora reggeli órákban Zengővárkony közelében, a 176-os kilométerszelvénynél ütközött személyautó vaddal. A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a balesetben egy másik autó is érintett volt, a pécsi hivatásos tűzoltók pedig áramtalanították a járműveket. Az érintett szakaszon teljes útzár van érvényben, a forgalmat elterelik.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, amint válaszolnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket!

Az elmúlt héten több közúti baleset is történt Baranyában, köztük több a 6-os főúton, ami ismét ráirányítja a figyelmet az őszi vadmozgás gyakoriságára és a fokozott óvatosság szükségességére a vármegye útjain.
 

FRISSÍTÉS!

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megkeresésünkre úgy tájékoztatta hírportálunkat, hogy egy autós elütött egy szarvast. Az ütközés következtében a személyautó átsodródott a szemközti sávba, s itt egy szemből érkező autóval karambolozott. A forgalom zavartalanul halad már az érintett útszakaszon. Úgy tudjuk, mindkét sofőr könnyebben sérült.

 

 

 

 

