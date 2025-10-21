Nagy lehet a baj: kamionnal ütközött egy autó Harkány közelében

A karambol következtében a kisebb jármű vezetője a roncsba szorult, akit a siklósi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki. A mentés ideje alatt mentők, rendőrök és tűzoltók is a helyszínen dolgoztak, az érintett útszakaszt félpályán lezárták. Jelenleg a forgalmat rendőrök irányították.

Az esettel kapcsolatban megkérdeztük Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, amint válaszolnak kérdésünkre, frissítjük cikkünket.

A mai napon korábban halálos kimenetelű baleset történt Pécsen, az Álmos utca környékén: egy tolató autóval ütköző motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Frissítés (19.21)

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályának tájékoztatása szerint egy kamion a kereszteződésnél nem vette igénybe a kanyarodósávot, hanem közvetlenül a fő forgalmi sávba kanyarodott, és nem adott elsőbbséget a szabályosan közlekedő személyautónak.

Az ütközés következtében a személygépkocsi a teherjármű jobb hátsó kerekének csapódott, majd az út melletti árokba sodródva állt meg.

Úgy tudjuk, a személyautó sofőrje súlyosan megsérült.