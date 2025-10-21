október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb baleset

1 órája

Nagy lehet a baj: kamionnal ütközött egy autó Harkány közelében

Címkék#baleset#személyautó#Harkány

Kamionnal ütközött egy személyautó kedden Harkány térségében, az 58-as főút Varjú-dűlői szakaszán, a Kishegy határút közelében.

Jusztin Levente
Nagy lehet a baj: kamionnal ütközött egy autó Harkány közelében

Illusztráció

Fotó: Mehes Daniel

A karambol következtében a kisebb jármű vezetője a roncsba szorult, akit a siklósi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki. A mentés ideje alatt mentők, rendőrök és tűzoltók is a helyszínen dolgoztak, az érintett útszakaszt félpályán lezárták. Jelenleg a forgalmat rendőrök irányították.

Az esettel kapcsolatban megkérdeztük  Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, amint válaszolnak kérdésünkre, frissítjük cikkünket.

A mai napon korábban halálos kimenetelű baleset történt Pécsen, az Álmos utca környékén: egy tolató autóval ütköző motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Frissítés (19.21)

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályának tájékoztatása szerint egy kamion a kereszteződésnél nem vette igénybe a kanyarodósávot, hanem közvetlenül a fő forgalmi sávba kanyarodott, és nem adott elsőbbséget a szabályosan közlekedő személyautónak.
Az ütközés következtében a személygépkocsi a teherjármű jobb hátsó kerekének csapódott, majd az út melletti árokba sodródva állt meg.
Úgy tudjuk, a személyautó sofőrje súlyosan megsérült.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu