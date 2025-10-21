Ne engedd be őket! A nyugdíjasokat szemelték ki a házaló csalók

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a lakosság figyelmét: a Pécsi Rendőrkapitánysághoz több bejelentés érkezett olyan trükkös lopásokról, amikor ismeretlenek házi gondozónak adják ki magukat, majd értékeket tulajdonítanak el az otthonokból. Az elkövetők főként időskorúakat céloznak, különböző ürügyekkel – például adománygyűjtés, segély, egészségügyi ellenőrzés – jutnak be a lakásokba, kihasználva a jóhiszeműséget.