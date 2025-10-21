október 21., kedd

Az időseket verik át

2 órája

Ne engedd be őket! A nyugdíjasokat szemelték ki a házaló csalók

Címkék#Pécsi Rendőrkapitányság#rendőrség#bűncselekmény

Újabb átverésről tájékoztatott a baranyai rendőrség.

Jusztin Levente

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a lakosság figyelmét: a Pécsi Rendőrkapitánysághoz több bejelentés érkezett olyan trükkös lopásokról, amikor ismeretlenek házi gondozónak adják ki magukat, majd értékeket tulajdonítanak el az otthonokból. Az elkövetők főként időskorúakat céloznak, különböző ürügyekkel – például adománygyűjtés, segély, egészségügyi ellenőrzés – jutnak be a lakásokba, kihasználva a jóhiszeműséget.

A rendőrség kéri, hogy idős hozzátartozóikat figyelmeztessék: soha ne engedjenek be idegeneket, ellenőrizzék a személy kilétét, és gyanús esetben hívják a 112-t. A folyamatos odafigyelés és beszélgetés segíthet megelőzni a bűncselekményeket.

 

