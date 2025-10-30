Egymást érik
Négyes karambol miatt lebénult Pécs egyik legforgalmasabb útszakasza
Olvasóink jelezték hírportálunknak, hogy csütörtök délután baleset történt Pécs belvárosában. Az Árpád felüljáró Kertváros felé vezető oldalán négyes ráfutásos baleset történt. A Waze élő térképe szerint teljesen megbénult a forgalom, így aki teheti kerüljön!
Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, akik információinkat megerősítették.
A mai napon már több baleset is történt: a délelőtti órákban egy gyalogost ütött el egy biciklis a Király utcában, délután pedig információink szerint többen megsérültek a 67-es úton a mozsgói kereszteződésben egy ütközés során.
