Négyes karambol miatt lebénult Pécs egyik legforgalmasabb útszakasza

Olvasóink jelezték hírportálunknak, hogy csütörtök délután baleset történt Pécs belvárosában. Az Árpád felüljáró Kertváros felé vezető oldalán négyes ráfutásos baleset történt. A Waze élő térképe szerint teljesen megbénult a forgalom, így aki teheti kerüljön!

A pécsi belváros egyik forgalmas szakaszán történt baleset – négyen ütköztek!

Forrás: Waze

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, akik információinkat megerősítették.

A mai napon már több baleset is történt: a délelőtti órákban egy gyalogost ütött el egy biciklis a Király utcában, délután pedig információink szerint többen megsérültek a 67-es úton a mozsgói kereszteződésben egy ütközés során.