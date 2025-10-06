október 6., hétfő

Nem elírás! Közel 19 millió forint értékben találtak egy férfinél zárjegy nélküli cigarettákat, a Pécsi Járásbíróság lépéseket tett

Nem elírás! Közel 19 millió forint értékben találtak egy férfinél zárjegy nélküli cigarettákat, a Pécsi Járásbíróság lépéseket tett

A Pécsi Járásbíróság 2025. október 6-án elrendelte egy férfi letartóztatását egy hónapra pénzmosás bűntette alapos gyanúja miatt – olvasható a birosag.hu felületén.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított 2025. október 3-án az esti órákban, a tulajdonában lévő gépkocsijából egy garázsba zárjegy nélküli cigarettákat kezdett átpakolni 4.630.000 forint értékben. A garázsban további zárjegy nélküli cigarettákat talált a rendőrség több, mint 14.000.000 forint értékben. A gyanúsított a cigaretták eredetéről, jogszerű birtoklásának tényéről nem nyilatkozott, igazolást nem tudott mutatni. A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított a cigarettákat tovább értékesítés céljából birtokolta.

A gyanúsított, hasonló bűncselekmény elkövetése miatt büntetett előéletű. 

Alaposan tartani lehet attól, hogy a gyanúsított – a gyanúsításban szereplő súlyos bűncselekményre tekintettel – megszökne, elrejtőzne, bizonyítási eszközök elrejtésével, megsemmisítésével veszélyeztetné a bizonyítást, illetve újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el. Mindezekre figyelemmel a bíróság elrendelte a letartóztatását.

Az ügyész a bíróság határozatát tudomásul vette, a gyanúsított enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása érdekében jelentett be fellebbezést, míg a védője – aki a bíróság ülésén nem jelent meg – az ülést követő három napon belül tehet jogorvoslati nyilatkozatot. A bíróság végzése nem végleges.

