Nincs nyugalmunk − nigériai férfit köröznek Baranyában
Újabb külföldi, akit vármegyénkben keresnek.
Fotó: Szabolcs László
A rendőrség körözést adott ki Omage Benjamin Ojo ellen, aki 1996. december 20-án született az amerikai Estero városában. A férfi nigériai állampolgár, ellene a Mohácsi Rendőrkapitányság bocsátott ki elfogatóparancsot 2023. június 6-án.
Az afrikai férfi csalás büntette miatt került az igazságszolgáltatás látókörébe.
A hatóságok kérik, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, haladéktalanul jelezze a rendőrség felé. Segítsük egy megosztással a munkájukat!
