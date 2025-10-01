október 1., szerda

Nincs nyugalmunk − nigériai férfit köröznek Baranyában

Újabb külföldi, akit vármegyénkben keresnek.

Bama.hu
Nincs nyugalmunk − nigériai férfit köröznek Baranyában

Fotó: Szabolcs László

A rendőrség körözést adott ki Omage Benjamin Ojo ellen, aki 1996. december 20-án született az amerikai Estero városában. A férfi nigériai állampolgár, ellene a Mohácsi Rendőrkapitányság bocsátott ki elfogatóparancsot 2023. június 6-án.

afrikai férfi
Afrikai férfit keresnek a mohácsiak.
Forrás: police.hu

Az afrikai férfi csalás büntette miatt került az igazságszolgáltatás látókörébe.

A hatóságok kérik, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, haladéktalanul jelezze a rendőrség felé. Segítsük egy megosztással a munkájukat!

