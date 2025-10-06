4 órája
Nyugat-Balkán konferenciát rendeznek Eszéken, Baranyát Őri László képviseli
Magas rangú uniós tisztségviselők részvételével rendeznek nemzetközi konferenciát kedden délelőtt az eszéki egyetemen. A Nyugat-Balkán európai integrációját, valamint a határon átnyúló foglalkoztatás akadályainak lebontását célzó tanácskozás kiemelte megszólalója lesz Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke.
A Nyugat-Balkán konferenciát a Pannon Európai Területi Társulás (ETT), az Európai Határmenti Régiók Egyesülete (Association of European Border Regions) és az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem közösen szervezi, a helyszínt pedig az eszéki egyetem agro-biotechnikai tudományok kara biztosítja.
A szervezők tájékoztatása szerint magas szintű részvétellel zajló eseményen jelen lesznek az Európai Bizottság képviselői, valamint a Nyugat-Balkán országainak miniszterei és kormányzati tisztviselői.
Nyugat-Balkán: hasonló kihívások
A tanácskozás kiemelt témája, hogy miként lehet lebontani a határon átnyúló foglalkoztatás akadályait, és ezzel elősegíteni a Nyugat-Balkán európai integrációját. Aktualitását pedig a régiót érintő munkaerőhiány, fiatalok elvándorlása és migrációs kihívások adják.
A konferencián bemutatják a Pannon ETT úgynevezett b-solutions projektjét, amely a horvát–magyar határtérségben már kézzelfogható eredményeket hozott. Ennek keretében beszélnek majd a kiemelt megszólalók, köztük Őri László, a Pannon ETT elnöke, valamint Martín Guillermo Ramírez, az AEBR főtitkára, Ricardo Ferreira, DG REGIO, Európai Bizottság, Naida Nišić, montenegrói munkaügyi miniszter.
A tanácskozáson, ami betekintést ad abba, hogyan járulhat hozzá a munkaerő mobilitás az EU bővítési és integrációs folyamatához számos nyugat-balkáni és közép-európai regionális vezető és szakértő is felszólal - derült ki a szervezők tájékoztatásából.