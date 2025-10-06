október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Téma a határokon átnyúló foglalkoztatás

4 órája

Nyugat-Balkán konferenciát rendeznek Eszéken, Baranyát Őri László képviseli

Címkék#akadály#konferencia#Európai Bizottság#Őri László

Magas rangú uniós tisztségviselők részvételével rendeznek nemzetközi konferenciát kedden délelőtt az eszéki egyetemen. A Nyugat-Balkán európai integrációját, valamint a határon átnyúló foglalkoztatás akadályainak lebontását célzó tanácskozás kiemelte megszólalója lesz Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke.

Bama.hu

A Nyugat-Balkán konferenciát a Pannon Európai Területi Társulás (ETT), az Európai Határmenti Régiók Egyesülete (Association of European Border Regions) és az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem közösen szervezi, a helyszínt pedig az eszéki egyetem agro-biotechnikai tudományok kara biztosítja.

Nyugat-Balkán
Őri László lesz az eszéki Nyugat-Balkán konferencia egyik kiemelt megszólalója. Fotó: KOVACS LILIANA

A szervezők tájékoztatása szerint magas szintű részvétellel zajló eseményen jelen lesznek az Európai Bizottság képviselői, valamint a Nyugat-Balkán országainak miniszterei és kormányzati tisztviselői.

Nyugat-Balkán: hasonló kihívások

A tanácskozás kiemelt témája, hogy miként lehet lebontani a határon átnyúló foglalkoztatás akadályait, és ezzel elősegíteni a Nyugat-Balkán európai integrációját. Aktualitását pedig a régiót érintő munkaerőhiány, fiatalok elvándorlása és migrációs kihívások adják.

A konferencián bemutatják a Pannon ETT úgynevezett b-solutions projektjét, amely a horvát–magyar határtérségben már kézzelfogható eredményeket hozott. Ennek keretében beszélnek majd a kiemelt megszólalók, köztük Őri László, a Pannon ETT elnöke, valamint Martín Guillermo Ramírez, az AEBR főtitkára,  Ricardo Ferreira, DG REGIO, Európai Bizottság, Naida Nišić, montenegrói munkaügyi miniszter.

A tanácskozáson, ami betekintést ad abba, hogyan járulhat hozzá a munkaerő mobilitás az EU bővítési és integrációs folyamatához számos nyugat-balkáni és közép-európai regionális vezető és szakértő is felszólal - derült ki a szervezők tájékoztatásából.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu