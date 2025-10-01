Óriási baleset történt a Felsővámház utcában, a parkoló autók is megrongálódtak!

Összeütközött két személygépkocsi Pécsen, a Felsővámház és a Csillag utca kereszteződésének közelében – számolt be róla a katasztrófavédelem.

A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik autót. A járművekben egy-egy ember utazott. A társhatóságok is kiérkeztek a balesethez, amelyben két parkoló autó is megrongálódott. Az érintett útszakaszt a mentés idejére teljesen lezárták.

A baleset részleteiről a rendőrséget kérdeztük, amint tájékoztatást kapunk, megosztjuk olvasóinkkal.

Frissítés

A rendőrség is megerősítette információinkat. A két karambolozó autó az ütközést követően parkoló autóknak csapódott, azokban is kár keletkezett. Úgy tudjuk, hogy az eset során ketten könnyebben megsérültek.