Karambol

1 órája

Óriási baleset történt a Felsővámház utcában, a parkoló autók is megrongálódtak!

A Felsővámház és a Csillag utca kereszteződésének közelében dolgoznak a tűzoltók.

Kaszás Endre
Olvasói fotó.

Összeütközött két személygépkocsi Pécsen, a Felsővámház és a Csillag utca kereszteződésének közelében – számolt be róla a katasztrófavédelem

A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik autót. A járművekben egy-egy ember utazott. A társhatóságok is kiérkeztek a balesethez, amelyben két parkoló autó is megrongálódott. Az érintett útszakaszt a mentés idejére teljesen lezárták.

 A baleset részleteiről a rendőrséget kérdeztük, amint tájékoztatást kapunk, megosztjuk olvasóinkkal.

Frissítés

A rendőrség is megerősítette információinkat. A két karambolozó autó az ütközést követően parkoló autóknak csapódott, azokban is kárt tett. Úgy tudjuk, hogy az eset során ketten könnyebben megsérültek.

 

