1 órája
Óriási baleset történt a Felsővámház utcában, a parkoló autók is megrongálódtak!
A Felsővámház és a Csillag utca kereszteződésének közelében dolgoznak a tűzoltók.
Olvasói fotó.
Összeütközött két személygépkocsi Pécsen, a Felsővámház és a Csillag utca kereszteződésének közelében – számolt be róla a katasztrófavédelem.
A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik autót. A járművekben egy-egy ember utazott. A társhatóságok is kiérkeztek a balesethez, amelyben két parkoló autó is megrongálódott. Az érintett útszakaszt a mentés idejére teljesen lezárták.
A baleset részleteiről a rendőrséget kérdeztük, amint tájékoztatást kapunk, megosztjuk olvasóinkkal.
Frissítés
A rendőrség is megerősítette információinkat. A két karambolozó autó az ütközést követően parkoló autóknak csapódott, azokban is kárt tett. Úgy tudjuk, hogy az eset során ketten könnyebben megsérültek.