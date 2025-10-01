Őrült autós a pécsi horrorzebránál: centiken múlt egy gyalogos élete (VIDEÓ)

Gyalogosok szempontjából az egyik legveszélyesebb útszakaszon kelt át egy járókelő Pécsen, egy felelőtlen autós miatt pedig majdnem tragédia lett a dolog vége. Olvasónk – aki betartva a KRESZ-t megállt a gyalogátkelőhelynél – dermesztő jelenetet rögzített a fedélzeti kamerájával a Búza térnél, a Lánc utcánál található életveszélyes zebránál.

A felvételen jól látható, hogy először egy Opel húz el a zebrán lassítás nélkül, de ami ezután következik, arra senki sem számított, csupán a gyalogos őrangyala.