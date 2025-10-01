1 órája
Őrült autós a pécsi horrorzebránál: centiken múlt egy gyalogos élete (VIDEÓ)
Rengeteg közlekedési videót kapunk olvasóinktól, ennek láttán azonban meghűlt a vér az ereinkben.
Gyalogosok szempontjából az egyik legveszélyesebb útszakaszon kelt át egy járókelő Pécsen, egy felelőtlen autós miatt pedig majdnem tragédia lett a dolog vége. Olvasónk – aki betartva a KRESZ-t megállt a gyalogátkelőhelynél – dermesztő jelenetet rögzített a fedélzeti kamerájával a Búza térnél, a Lánc utcánál található életveszélyes zebránál.
A felvételen jól látható, hogy először egy Opel húz el a zebrán lassítás nélkül, de ami ezután következik, arra senki sem számított, csupán a gyalogos őrangyala.
Halálos gyalogosgázolás Pécsen
2019-ben egy Lánc utcai zebrán elütöttek egy 67 éves nőt, a sofőr fékezés nélkül 42-45 km/h sebességgel sodorta el a kijelölt gyalogátkelőhelyen közlekedő nőt, aki elhunyt. A Pécsi Járásbíróság nem sokkal az esetet követően a vádlottat halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében bűnösnek mondta ki, ezért a bíróság őt 2 év szabadságvesztésre és 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte.