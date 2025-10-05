október 5., vasárnap

Brutális események

2 órája

Őrült vasárnap este: újabb hármas karambol, ezúttal a 6-os főúton!

Mentősök, rendőrök és tűzoltók is a helyszínen.

Bama.hu
Őrült vasárnap este: újabb hármas karambol, ezúttal a 6-os főúton!

Illusztráció.

Fotó: Filtered Photons

Alig egy órával a szörnyű hármas karambolt követően újabb csúnya baleset történt a baranyai utakon: a katasztrófavédelem által kiadott közlemény szerint négy személyautó ütközött össze a 6-os főúton Szentlőrinc és Pécs között, a bicsérdi elágazónál. A balesethez a pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. Információink szerint mentő is érkezett, a forgalom félpályán halad.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre azt a tájékoztatást adta, hogy ebben a balesetben is három autó volt érintett. Úgy tudjuk, hogy egy személy könnyebben sérült.

A vasárnapi káosz tovább folytatódott az utakon, ez már a sokadik baleset, amely a hétvégén történt.

 

