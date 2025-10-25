október 25., szombat

Elfogató parancs

1 órája

Hiába keresi égre-földre a rendőrség, már a körözési toplista elején a pécsi születésű nő

Címkék#rendőrség#toplista#bűncselekmény

Valószínűleg nem ilyen dicsőségre vágyott, felkerült a hazai körözési toplista legkeresettebb bűnelkövetői közé is a pécsi születésű Szabó Beatrix.

Bama.hu
Hiába keresi égre-földre a rendőrség, már a körözési toplista elején a pécsi születésű nő

A Pécsen született, 38 éves Szabó Beatrixot szabadságvesztés letöltése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából körözik a police.hu nyilvános adatai alapján. Az évek során, úgy látszik, szépen bővítette bűnlajstromát, valószínűleg ezzel és az eddig eredményre nem vezető körözésekkel került kiemelt helyre a listán.

Szabó Beatrix
Szabó Beatrix
Fotó: police.hu / Forrás:  police.hu

Jelenleg összesen négy körözés van érvényben vele kapcsolatban. A Pécsi Törvényszék BV. Csoport lopás és kifosztás, valamint a Komlói Rendőrkapitányság is kifosztás bűncselekmény elkövetése miatt keresi.

Ha valaki látja a hölgyet, értesítse a rendőrséget!

Korábban írtunk arról, hogy egészen szürreális számokat találunk a rendőrség oldalán, amikor baranyai nagyvárosokra szűrünk bűncselekmények szempontjából. Korábbi cikkünket itt olvashatják.

 

