Hiába keresi égre-földre a rendőrség, már a körözési toplista elején a pécsi születésű nő

A Pécsen született, 38 éves Szabó Beatrixot szabadságvesztés letöltése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából körözik a police.hu nyilvános adatai alapján. Az évek során, úgy látszik, szépen bővítette bűnlajstromát, valószínűleg ezzel és az eddig eredményre nem vezető körözésekkel került kiemelt helyre a listán.

Szabó Beatrix

Fotó: police.hu / Forrás: police.hu

Jelenleg összesen négy körözés van érvényben vele kapcsolatban. A Pécsi Törvényszék BV. Csoport lopás és kifosztás, valamint a Komlói Rendőrkapitányság is kifosztás bűncselekmény elkövetése miatt keresi.

Ha valaki látja a hölgyet, értesítse a rendőrséget!

