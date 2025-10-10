október 10., péntek

Mi történik?

1 órája

Döbbenetes: Ötös karambol bénítja a forgalmat a pécsi kereszteződésben (GALÉRIA+VIDEÓ)

Címkék#karambol#Pécsen#Zsolnay Vilmos utca

Öt személyautó ütközött össze péntek este Pécsen, a Zsolnay Vilmos utca és a Mohácsi út találkozásánál.

Tóth Viktória

A város hivatásos tűzoltói egy járművet áramtalanítottak, miközben a mentők is a helyszínre érkeztek – számolt be róla a katasztrófavédelem. A baleset körülményei egyelőre nem ismertek, de a karambol jelentős torlódást okozott a környéken.

Ötös karambol történt október 10-én. Fotó: Löffler Péter

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot és az Országos Mentőszolgálatot is megkerestük az esettel kapcsolatban. Amint válaszolnak frissítjük cikkünket.

Az elmúlt napokban több hasonló, súlyosabb ütközés is történt a vármegye útjain. Hétfőn, október 6-án Pécsen négy autó ütközött össze a Bogádi út és az Üszögi út kereszteződésénél, ahol a pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak egy járművet, és a mentőkkel együtt segítettek az érintett sofőröknek. Október 5-én pedig a 6-os úton történt hármas karambol, amelyben egy taxi is érintett volt; 

Ilyen sincs sűrűn: ötös karambol Pécsen

Fotók: Löffler Péter

 

